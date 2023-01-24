В Куньинском районе пройдут «Культурные выходные»

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«Культурные выходные» с проведением концертов, выставок и мастер-классов планируют провести в Куньинском районе с 27 по 29 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение этих двух дней пройдут выставки работ мастеров Псковского областного центра народного творчества и Регионального отделения Союза художников России. Также, будет представлена экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня». Для посетителей культурного мероприятия планируют провести мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному творчеству и фото. Псковский областной театр кукол покажет настоящий спектакль «Чудеса в решете», а Военно-исторический музей-заповедник планирует провести интерактивную программу «Оружие Победы».

Губернаторский симфонический оркестр, артисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и ансамбль русской музыки «Псков» выступят в Куньинском районе с музыкальными концертами. «Культурные выходные» в Куньинском районе будут проходить на базе Центральной районной библиотеки, Районного культурного центра и Детской школы искусств имени М. П. Мусоргского.

Напомним, данный проект реализуются в Псковской области с декабря 2021 года. Его организует региональный комитет по культуре. Десятки мероприятий, проведенных в рамках проекта, посетили жители разных муниципалитетов.