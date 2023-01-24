Минусовые температуры и снег ожидаются в Псковской области

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Сегодня, 24 января, в Псковской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Об этом, сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем ожидается небольшой снег, по северу области умеренный. Ночью также местами небольшой снег. На дорогах может быть гололедица. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. В среднем температура днем будет колебаться от -1 до -4 градусов, ночью также ожидается минусовая температура: -1-6 градусов.

В Пскове днем пройдёт небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Максимальная днем и минимальная ночью: -1-3 градусов. В Великих Луках прогнозируется небольшой снег. Максимальная температура днем: -1-3 ниже нуля, ночью: -4-6 градусов.