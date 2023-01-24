Увеличение тарифов ЖКХ повлияло на динамику инфляции в Псковской области

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Годовая инфляция в Псковской области в декабре прошлого года составила 12%, хотя месяцем ранее, в ноябре, она составляла 11,6%. Такая динамика связана с индексацией тарифов на коммунальные услуги и на содержание и ремонт жилья с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в псковском отделении Центробанка РФ.

Помимо этого, увеличилась стоимость проезда в городском общественном транспорте. Такие меры были необходимы для обновления автобусного парка, а также связаны с увеличением расходов на запчасти и техническое обслуживание транспортных средств.

В результате годовой темп прироста цен на услуги в регионе в декабре увеличился до 12,8%, в то время как, в ноябре составлял всего 8,5%. Однако несмотря на это, показатель базовой инфляции продолжил снижение. Также тенденция снижения отмечены в темпах прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Государственные меры поддержки животноводства, например, предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов и витаминов, позволили увеличить производство сыра и сливочного масла. По итогам года зафиксировано замедление годового роста цен на эти товары. Также, замедлился рост цен также на макароны, крупы, хлеб и муку. В общем и целом, темп прироста цен на продовольственные товары в Псковской области в декабре уменьшился до 10%.

При этом замедлился рост цен на новые легковые автомобили и бензин. Ограничения, связанные с экспортом древесины, способствовали увеличению предложений на внутреннем рынке. Это незамедлительно привело к снижению стоимости сырья для производства мебели, цены на мебель также перестали расти.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция уменьшится до 5–7% в 2023 году и достигнет отметки в к 4% в 2024 году.