В Пскове планируют проложить теплотрассу к колокольне Троицкого собора

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В этом году на территории Псковского Кремля планируется начало новых работ по проектам АНО «Возрождение». Об этом организация сообщила в своём сообществе в Telegram-канале.

Так, в ходе работа, будет устроена котельная в Доме причта, а также стартует прокладка теплотрасс к Пороховым погребам и к Колокольне Троицкого собора. По итогам реализации данных инженерных проектов, памятники будут оборудованы современным централизованным отоплением от собственной котельной, а также получат новое подключение к электросетям.

Напомним, Псковский Кром (Кремль) — историко-архитектурный центр Пскова, построенный в конце XI в. — начало XII века. «В зоне ответственности АНО "Возрождение" несколько объектов ансамбля Псковского Кремля: Троицкий собор 1682—1699 гг.);Колокольня, Пороховые погреба, Дом причта», — напомнили специалисты в сообщении.