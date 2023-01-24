В Пскове состоялся первый форум госпабликов

Первый форум госпабликов прошел в Пскове

В понедельник, 23 января, ЦУР Псковской области провёл первый форум государственных пабликов региона. Его участниками стали сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций, а также замгубернатора по внутренней политике правительства Псковской области Александр Серавин.

На мероприятии обсудили развитие сообществ государственных органов в соцсетях, а также произошёл обмен лучшими практиками работы с государственными пабликами. Кроме того, благодарностями были отмечены сотрудники, которые занимаются ведением пабликов учреждений и администраций в соцсетях.

«С 1 декабря 2022 года вступили в силу изменения в закон № "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", в соответствии с которым в социальных сетях должны быть созданы паблики абсолютно всех госорганизаций. В этом направлении в Псковской области уже проведена большая работа, и ещё большая работа нам предстоит, ведь ближайшая перспектива развития госпабликов – не просто создание и ведение страниц, а полноценное оказание госуслуг в социальных сетях», — высказалась руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Замгубернатора по внутренней политике правительства Псковской области Александр Серавин выразил благодарность сотрудникам комитетов и администраций за качественную и активную работу в социальных сетях: «Госпаблики помогают не только информировать пользователей соцсетей о важных событиях и новостях учреждения, но и наладить коммуникации между населением и представителями власти. В связи с изменением законодательства и растущим общественным запросом перед нами стоят ещё более серьезные задачи по развитию системы госпабликов.. », — подчеркнул Александр Серавин.

Организаторами форума были отмечены следующие учреждения, активно ведущие соцсети: Избирательная комиссия Псковской области, комитет по образованию и туризму Псковской области, региональный комитет по охране объектов культурного наследия, учреждения здравоохранения, Туристский информационный центр, Театрально-концертная дирекция Псковской области. Отметим, что в общей сложности, в Псковской области к системе госпабликов относится более 400 организаций.