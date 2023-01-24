На улице Карла Маркса в Пскове могут организовать двустороннее движение

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Вопросом об открытии двустороннего движения на улице Карла Маркса в Пскове займётся городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в ответ на обращение на сайте губернатора области.

«Вопрос организации двустороннего движения на улице Карла Маркса, на участке от улицы Свердлова до улицы Некрасова, будет рассмотрен городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения», — так глава города написал в сообщении.

Отмечается, что соответствующие работы могут начаться после завершения реконструкции Троицкого моста. Она, в свою очередь, по плану будет завершена 31 июля 2023 года.