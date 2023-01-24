На 60 миллионов увеличится объем средств для поддержки псковских педагогов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступает на мероприятии в честь открытия Года педагога и наставника

По Поручению губернатора Псковской области объем средств, выделяемых на поддержку педагогов, будет увеличен почти на 60 миллионов рублей. Об этом в ходе торжественного мероприятия в честь открытия Года педагога и наставника сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«По сути, мы создаём систему, при которой меры поддержки педагоги смогут получать на всех этапах развития своей карьеры», — заявил Михаил Ведерников во время своего выступления.

Он отметил, что по масштабу проводимых действий, это можно сравнить с отдельным нацпроектом на региональном уровне.

В частности, к мерам поддержки преподавателей будет относится следующее:

— В школах будет создана сеть профильных классов психолого-педагогической направленности;

— Будут увеличены стипендии студентам-целевикам;

— Подъёмные молодым специалистам в течение первых 3-х лет работы будут увеличены вдвое (с 50 до 100 тысяч рублей в год);

— Участники программы «Земский учитель» к федеральной выплате получат доплату из областного бюджета в размере 500 тысяч рублей;

— Ежегодно 200 педагогов и воспитателей, которые являются членами профсоюза, будут получать бесплатные путёвки в санатории региона («Хилово» и «Голубые озёра»);

— Начинает работать система поддержки педагогов-наставников.