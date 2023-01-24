На участке Кузнецкого моста в Пскове ограничат движение транспорта

.

В течение двух дней, на участок Кузнецкого моста в Пскове будет приостановлено движение автотранспорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вводятся 24 января с 14:00 до 16:00 и 25 января с 09:00 до 17:00. Для транспорта будет закрыта одна из полос проезжей части моста (при движении в стороны улицы Карла Маркса от улицы Аллейной).

Отмечается, что в течение этих двух дней спецслужбы будут проводить ремонт инженерных сетей теплоснабжения. Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителям рекомендуют заблаговременно продумать пути объезда и учитывать данную информации пли планировании своих поездок.