В три раза увеличилось количество перемещаемых через псковскую границу легковушек

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О количестве автомобилей, которые проехали через границу в Псковской области, рассказал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В 2022 году практически не изменилось количество грузовых транспортных средств, перемещенных и оформленных через таможенную границу, в регионе деятельности таможни. Незначительное снижение связано с введением недружественными странами санкций в отношении нашей страны», — поделился спикер.

По словам Игоря Ерошина, сотрудники ведомства зарегистрировали 304 352 грузовых автомобиля и 366 444 железнодорожных вагона, которые пересекли границу Псковской области за 2022 год.

Однако количество легкового транспорта, который перемещался через пункты пропуска в области и оформлялся псковскими таможенниками, возросло по сравнению с 2021 годом в три раза. Так 178 738 легковых автомобилей за прошлый год пересекли границу. Начальник Псковской таможни отметил, что 12% среди них были легковушки, зарегистрированные на Украине. Кроме того, увеличилось в общем потоке количество легковых автомобилей и микроавтобусов, зарегистрированных в Молдавии.

«Следует учитывать, что результаты 2022 года мы сравниваем с показателями 2021 года – скажем так, "еще коронавирусного" года, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, и принятыми в связи с этим ограничениями, в том числе по перемещению физлиц», — заключил Игорь Ерошин.