В псковской филармонии торжественно открыли Год педагога и наставника

Торжественная церемония открытия Года педагогов и наставников

Торжественное мероприятие по случаю открытия Года педагога и наставника состоялось в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Участниками торжественной церемонии стали педагоги и наставники из районов Псковской области, Пскова и Великих Лук, а также руководители управлений образования, преподаватели профессиональных образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования, студенты и представители Псковского государственного университета, представители Министерства просвещения Российской Федерации, Псковской епархии, общественных организаций, почетные гости.

Открыл мероприятие глава региона Михаил Ведерников. «Наша с вами задача - дать ребятам качественные фундаментальные знания, которые помогут противостоять потоку враждебной пропаганды, а также увидеть и принять истинные человеческие ценности. Сегодня это приоритетная и стратегическая задача, которая играет ключевую роль в нынешней ситуации. Поэтому мы со своей стороны делаем и будем делать все необходимое, чтобы вы на практике чувствовали, что ваша профессия уважаема и востребованна. Государство ценит вашу работу и относится к вам с особым вниманием», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в этом году строятся или находятся на этапе подготовки к строительству и реконструкции сразу восемь новых объектов. Кроме того, в 2022 году был проведен капремонт и ремонт 34 школ на общую сумму полтора миллиарда рублей. В процессе создания и уникальный для региона объект: Центр выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Также глава региона отметил, что создаются новые модельные библиотеки, закупается оборудование для школ искусств, учреждений дополнительного образования. Ежегодно открываются десятки современных пришкольных стадионов.

«К системе развития образования мы подходим комплексно, адресно, вдумчиво, чтобы ваша работа была не только более комфортной, но и значительно более интересной благодаря новым возможностям и перспективам. Безусловно, в этой части особое внимание уделяется мерам поддержки педагогов. В Псковской области они касаются льготного проезда, компенсаций на оплату жилых помещений, выплаты дополнительных пособий молодым специалистам. Уже второй год выделяются средства на приобретение жилья для педагогов. Победители и участники многочисленных профессиональных конкурсов получают финансовую поддержку за свои успехи», — поделился глава региона.

Также к педагогам и наставникам Псковской области обратилась замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. «Сегодня на этой торжественной церемонии открытия мне хотелось бы сказать слова благодарности в ваш адрес, в адрес педагогов и наставников. Слова признательности и уважения за ваши знания, которыми вы делитесь с молодым поколением. За вашу поддержку, заботу, веру в возможности ребенка. Каждый из нас, ещё раз скажу об этом, помнит своего учителя. Каждый из нас свой профессиональный путь выбрал, начал и развивался благодаря именно учителю и наставнику на большом профессиональном пути», — поделилась она.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за ваши удивительные и прекрасные труды. Ещё и ещё раз повторить, что этот год, слава Богу, что он начался, и наконец-то мы дожили до Года педагога и наставника, который имеет своей целью начать бесконечный период этих годов педагогов и наставников. Чтобы мы не забыли спустя год об этом, а только научились и ценить, и благодарить, и учиться, и помогать тем, кто создает будущее и прекрасное будущее нашей страны», — высказался митрополит Псковский и Порховский Тихон.