Глава Пскова напомнил жителям телефон для помощи семьям мобилизованных

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Помощь семьям военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в СВО, является одной из из ключевых задач для всех уровней власти. По поручению президента для координации этой работы создан Комитет семей воинов Отечества и его отделения в регионах. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава Пскова обсудил сотрудничество с руководителем регионального штаба Марией Филоновой и уполномоченными по работе с семьями мобилизованных. «В городе много таких семей, и каждой нужна поддержка. Гуманитарная, психологическая и правовая помощь, организация просветительских и патриотических акций в школах и детских садах, обратная связь с бойцами», – отметил Борис Елкин.

Он напомнил, что для решения этих и других вопросов можно обратиться в Центр помощи семьям мобилизованных на улице Некрасова, дом 19 в Пскове. Также жители Псковской области могут позвонить по телефону: 8 906 220 93 91. Работаем над тем, чтобы помощь и поддержка были своевременными и компетентными», — в заключении добавил глава.