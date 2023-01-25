Поисковики за счёт гранта поднимут истребитель Як-9Т со дна озера в Псковской области

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В 2022 году в ходе поисковой экспедиции в Псковской области было найдено место нахождения истребителя Як-9Т. Самолет располагается на дне озера Смертное в Новосокольническом районе и будет поднят за счёт грантовых средств, полученных поисковиками у организации «Росмолодежь». Об этом сообщила руководитель областной военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель Псковского регионального отделения «Поискового движения России» Анна Шуняева в медиацентре ПАИ, 24 января.

Грант в размере 410 тысяч рублей, которые удалось выиграть поисковикам, будут направлены на масштабную работу по поднятию найденного Як-9Т. В 2022 году работы по извлечению деталей самолета пришлось приостановить – вмешалась погода и нехватка технических средств.

Напомним, летом поисковикам удалось найти останки летчика и поднять их на поверхность. Теперь предстоит самая важная работа – отыскать деталь борта, которая позволит установить имя героя.

«Важно поднять двигатель, потому что на двигателе имеется номер, по которому можем точно установить, что это был за самолет, кто был пилотом и кто не вернулся из боя на этом самолете, чтобы логически завершить эту историю. Как у нас, поисковиков, говорят, безымянных нет, просто мы не знаем их имя. Они все с именами, сражались за нашу страну, за нашу Родину», – отметила Анна Шуняева.

Отметим, что работу поисковиков-водолазов по поиску и поднятию деталей борта самолета усложняет минимальная видимость в воде озера.

Средства на подъем самолета были выручены за счет победы в грантовом конкурсе «Нам доверена память» от «Росмолодежи». В поисковых работах по поднятию и установлению пилота истребителя в Новосокольническом районе участвуют поисковые отряды «Поиск», «Поиск-97», члены ПО ВППОО «След пантеры», а также представители экспедиционного центра Министерства обороны России и Русского географического общества.