Автобус № 53 поедет по новому маршруту «площадь Ленина – Аэропорт» в Пскове

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В Пскове запущен новый автобус № 53, который отвезет по маршруту «площадь Ленина – Аэропорт» с 25 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По прямому направлению автобус будет проезжать остановки: «Детский парк», «Летний Сад», «улица Гражданская», «Школа №11», «Завод АВАР», «Вокзал», «улица Гагарина», «Птицецех», «Морозовская ветка», «Аэропорт». В обратном направлении появится остановка «Морозовская ветка».

«Расписание маршрута позволит пассажирам своевременно осуществить регистрацию на рейсы по действующим направлениям Москва, Казань, Сочи, Калининград и Минеральные Воды», – сообщают в администрации.

Отмечается, что в данном автобусе не будут действовать транспортные карты и проездные, а цена билета за поездку составит 50 рублей.