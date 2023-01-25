Определились финалисты первого тура псковской премии «Народное признание - 2022»

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Завершился первый тур народного голосования в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022», в нем поучаствовали более 17 500 человек. По его результатам были определены финалисты премии, которые будут бороться за победу уже во втором туре. Согласно итогам 35 претендентов проходят в следующий этап: тройки лидеров голосования в 11 номинациях и два соискателя премии в номинации «Поступок». Об этом сообщило Псковское агентство информации.
В номинации «Открытие» из семи бизнес-проектов, в финал выходят:
– кофейня «Дерзкий Енот», которая в 2022 году заработала в Пскове (3 259 голосов);
– производство воркаут-площадок под брендом Beast (2 984 голосов);
– арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове (2 861 голос).
Из 22 претендентов в номинации «Наша марка» во второй тур проходят:
– торты и десерты сети кондитерских «Миша» в Пскове (1 618 голосов);
– лимонад Новоржевского хлебозавода (1 558 голосов);
– дедовичский лесной питомник «Экополис» (1 428 голосов).
В номинации «Сервис» из 19 компаний, по итогам голосования, в финал прошли:
– псковская сеть кафе «Миша» (2 022 голоса);
– детский развивающий центр «Семья», работающий в Пскове и в Печорах (1 760 голосов);
– колхоз имени Залита, обеспечивающий пассажирское сообщение с Талабскими островами (1 324 голоса).
В номинации «Бизнесмен года» из 17 предпринимателей борьбу продолжат:
– владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад» Анастасия Князькова (2 164 голоса);
– директор ремонтной мастерской «В СОТИКЕ» в Великих Луках Сергей Орехов (1731 голос);
– руководитель фермерского хозяйства «Хлебный хутор» в Печорском районе Ольга Волконская (1616 голосов).
Из 26 кандидатов в номинации «Рекорд» на один шаг ближе к награде стали:
– команда юных футболистов «Струги 07» из Струг Красных (2 129 голосов);
– Федерация зимнего плавания Псковской области (1 404 голоса);
– руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров (1 329 голосов).
В номинации «Защита» в тройку лидеров вошли:
– старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков, номинированные за спасение мужчины при пожаре в Пскове (4 915 голосов);
– заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних Зоя Лещенко, которые вынесли женщину из горящего дома в Невельском районе (4 284 голосов);
– представители ОМВД России по городу Великие Луки: заместитель командира взвода ОР ППСП Артем Баранов, полицейский (кинолог) Александр Михайлов, инспектор ОР ППСП Евгений Бабахин и полицейский (водитель) Александр Мартынов, которые сумели отговорить великолучанку от необдуманного поступка и спасти ей жизнь (4 175 голосов).
В номинации «Талант» всего было получено 29 заявок. В финал выходят:
– руководитель псковского военно-патриотического коллектива «Память» Алексей Скачков (1 641 голос);
– образцово-художественный коллектив M&M's из Струг Красных (1 524 голоса);
– хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук (1 248 голосов).
В номинации «Призвание», где также было 29 соискателей награды, в тройку финалистов вошли:
– группа врачей, побывавших в командировке в Бериславе: Алексей Андреев, Константин Рогозин, Сергей Ильяшенко, Леонид Солонухин и Сергей Калашников (2 193 голоса);
– преподаватель физкультуры в Пыталовской средней школе Вера Фёдорова (1 521 голос);
– руководитель Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Струго-Красненском районе Юлия Васильева (1 484 голосов).
В номинации «Инициатива» за «Народное признание» боролись 26 претендентов. Однако наибольшую поддержку в ходе голосования получили:
– Псковская станция скорой медицинской помощи со своим проектом «Моя профессия — скорая помощь» (2 121 голос);
– Союз десантников Великих Лук, проводящий акции в поддержку участников СВО (1 587 голосов);
– молодёжное ТОС «Фотьевский край» Великолукского района (1 561 голосов).
В тройку лидеров в номинации «Событие», где было представлено 27 самых разных мероприятий, вошли:
- открытие мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе (1 409 голосов);
-День города в Великих Луках, прошедший в 2022 году и приуроченный к юбилею Петра I (1 281 голос);
– поход «Дорогами памяти и поиска» в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза (961 голос).
Из девяти соискателей награды в номинации «Экомышление» во второй тур народного голосования вышли:
– детский сад № 2045/3 Министерства обороны РФ в Струго-Красненском районе со своим проектом «Дошколята — друзья и защитники природы» (3 227 голосов);
– проект создания уличной мебели и малых архитектурных форм из переработанного пластика, который под брендом «Умная среда» реализует в Псковской области индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин (2 966 голосов);
– проект сохранения посадок кедра в Островском районе, которым занимается Псковская экологическая организация «Зелёный крест» (2 тыс. 174 голоса).
В номинации «Поступок» по итогам 2022 года оказалось всего две соискательницы награды, поэтому обе претендентки выходят в финал проекта. Это 13-летняя Софья Холодцова из Псковского района, которая спасла на пожаре своих семерых братьев, и студентка индустриально-педагогического колледжа в Опочке Татьяна Пахоменкова, вытащившая из реки Великой тонувшего мальчика.
Уже 25 января стартует второй тур народного голосования за соискателей премии. Также в ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации и в СМИ, которые выступают партнёрами проекта, будет опубликован список членов жюри премии, которые также отдадут свои голоса за финалистов. Каждый эксперт принесёт соискателю награды по 3 % голосов от общего числа поданных в номинации во втором туре.