Определились финалисты первого тура псковской премии «Народное признание - 2022»

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Завершился первый тур народного голосования в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022», в нем поучаствовали более 17 500 человек. По его результатам были определены финалисты премии, которые будут бороться за победу уже во втором туре. Согласно итогам 35 претендентов проходят в следующий этап: тройки лидеров голосования в 11 номинациях и два соискателя премии в номинации «Поступок». Об этом сообщило Псковское агентство информации.

В номинации «Открытие» из семи бизнес-проектов, в финал выходят:

– кофейня «Дерзкий Енот», которая в 2022 году заработала в Пскове (3 259 голосов);

– производство воркаут-площадок под брендом Beast (2 984 голосов);

– арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове (2 861 голос).

Из 22 претендентов в номинации «Наша марка» во второй тур проходят:

– торты и десерты сети кондитерских «Миша» в Пскове (1 618 голосов);

– лимонад Новоржевского хлебозавода (1 558 голосов);

– дедовичский лесной питомник «Экополис» (1 428 голосов).

В номинации «Сервис» из 19 компаний, по итогам голосования, в финал прошли:

– псковская сеть кафе «Миша» (2 022 голоса);

– детский развивающий центр «Семья», работающий в Пскове и в Печорах (1 760 голосов);

– колхоз имени Залита, обеспечивающий пассажирское сообщение с Талабскими островами (1 324 голоса).

В номинации «Бизнесмен года» из 17 предпринимателей борьбу продолжат:

– владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад» Анастасия Князькова (2 164 голоса);

– директор ремонтной мастерской «В СОТИКЕ» в Великих Луках Сергей Орехов (1731 голос);

– руководитель фермерского хозяйства «Хлебный хутор» в Печорском районе Ольга Волконская (1616 голосов).

Из 26 кандидатов в номинации «Рекорд» на один шаг ближе к награде стали:

– команда юных футболистов «Струги 07» из Струг Красных (2 129 голосов);

– Федерация зимнего плавания Псковской области (1 404 голоса);

– руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров (1 329 голосов).

В номинации «Защита» в тройку лидеров вошли:

– старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков, номинированные за спасение мужчины при пожаре в Пскове (4 915 голосов);

– заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних Зоя Лещенко, которые вынесли женщину из горящего дома в Невельском районе (4 284 голосов);

– представители ОМВД России по городу Великие Луки: заместитель командира взвода ОР ППСП Артем Баранов, полицейский (кинолог) Александр Михайлов, инспектор ОР ППСП Евгений Бабахин и полицейский (водитель) Александр Мартынов, которые сумели отговорить великолучанку от необдуманного поступка и спасти ей жизнь (4 175 голосов).

В номинации «Талант» всего было получено 29 заявок. В финал выходят:

– руководитель псковского военно-патриотического коллектива «Память» Алексей Скачков (1 641 голос);

– образцово-художественный коллектив M&M's из Струг Красных (1 524 голоса);

– хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук (1 248 голосов).

В номинации «Призвание», где также было 29 соискателей награды, в тройку финалистов вошли:

– группа врачей, побывавших в командировке в Бериславе: Алексей Андреев, Константин Рогозин, Сергей Ильяшенко, Леонид Солонухин и Сергей Калашников (2 193 голоса);

– преподаватель физкультуры в Пыталовской средней школе Вера Фёдорова (1 521 голос);

– руководитель Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Струго-Красненском районе Юлия Васильева (1 484 голосов).

В номинации «Инициатива» за «Народное признание» боролись 26 претендентов. Однако наибольшую поддержку в ходе голосования получили:

– Псковская станция скорой медицинской помощи со своим проектом «Моя профессия — скорая помощь» (2 121 голос);

– Союз десантников Великих Лук, проводящий акции в поддержку участников СВО (1 587 голосов);

– молодёжное ТОС «Фотьевский край» Великолукского района (1 561 голосов).

В тройку лидеров в номинации «Событие», где было представлено 27 самых разных мероприятий, вошли:

- открытие мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе (1 409 голосов);

-День города в Великих Луках, прошедший в 2022 году и приуроченный к юбилею Петра I (1 281 голос);

– поход «Дорогами памяти и поиска» в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза (961 голос).

Из девяти соискателей награды в номинации «Экомышление» во второй тур народного голосования вышли:

– детский сад № 2045/3 Министерства обороны РФ в Струго-Красненском районе со своим проектом «Дошколята — друзья и защитники природы» (3 227 голосов);

– проект создания уличной мебели и малых архитектурных форм из переработанного пластика, который под брендом «Умная среда» реализует в Псковской области индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин (2 966 голосов);

– проект сохранения посадок кедра в Островском районе, которым занимается Псковская экологическая организация «Зелёный крест» (2 тыс. 174 голоса).

В номинации «Поступок» по итогам 2022 года оказалось всего две соискательницы награды, поэтому обе претендентки выходят в финал проекта. Это 13-летняя Софья Холодцова из Псковского района, которая спасла на пожаре своих семерых братьев, и студентка индустриально-педагогического колледжа в Опочке Татьяна Пахоменкова, вытащившая из реки Великой тонувшего мальчика.

Уже 25 января стартует второй тур народного голосования за соискателей премии. Также в ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации и в СМИ, которые выступают партнёрами проекта, будет опубликован список членов жюри премии, которые также отдадут свои голоса за финалистов. Каждый эксперт принесёт соискателю награды по 3 % голосов от общего числа поданных в номинации во втором туре.