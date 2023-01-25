Псковский театр кукол участвует в программе «Большие гастроли»

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковский театр кукол стал участником федеральной программы «Большие гастроли». В этом году в нее вошло 50 кукольных театров. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках программы 2023 года псковская труппа отправится в Архангельск, а у себя мы с радостью примем коллег из Архангельского театра кукол. Это потрясающая возможность, в первую очередь, для жителей города увидеть новые постановки, спектакли, каких еще не было на театральной сцене. А нашим актерам побывать в гостях, обменяться опытом и выступить на площадке одного из ведущих кукольных театров страны», — акцентировала внимание председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Планируется, что гастрольный тур пройдёт осенью. Напомним, программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году, её целью является формирование и объединение единого культурного пространства страны. Программа направлена на расширение рамок творческого взаимодействия театральных коллективов, а также должна способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.

Программа проходит от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории: взрослой, семейной и детской. Программа «Большие гастроли» реализуется благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.