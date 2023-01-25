Псковская область входит в десятку лучших по раскрываемости преступлений

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Раскрываемость преступлений в Псковской области входит в число лучших по России. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года сообщил начальник регионального УМВД России, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам спикера, регион не впервые входит в десятку лучших по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в регионе в прошлом году были раскрыты все убийства, в 96% случаев были раскрыты преступления с тяжкими телесными повреждениями и преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности.

Также Алексей Овсянников подчеркнул, что рост преступлений в Псковской области составил 4%. В основном он повысился из-за поступающих заведомо ложных сообщений об актах терроризма.