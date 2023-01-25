Более 870 миллионов рублей потратила Псковская область на приобретение сельхозтехники в 2022 году

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За прошедший год аграрии Псковской области потратили на приобретение сельхозтехники более 870 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областной комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

На эти средства были закуплены 140 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Таким образом был обновлен парк комбайнов и тракторов, а также модернизирована существующая материально-техническая база. В профильном комитете отметили, что за 2022 год сельхозпредприятия регионы закупили 15 кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, 70 тракторов, а также прочую спецагротехнику.

Обновлённая техническая база позволит хозяйствам Псковской области провести весенний сев более уверенно. На территориях площадью около 40 тычяч га уже посеяны озимые культуры под урожай 2023 года, в числе них, например, на площади 11,3 тысяч га посадили озимый рапс.

«По итогам сбора урожая прошлого года многие хозяйства смогли улучшить показатели производства продукции растениеводства», — заявили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Отметим, что в 2022 году был собран рекордный урожай маслосемян рапса, он составил 35 тысяч тонн, это на 150% превышает показатель 2021 года. Зерна по весу после доработки составили около 170 тысяч тонн, это на 115% выше 2021 года.

Также, в 2022 году в Псковской области собрали более 30 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта и более 120 тысяч тонн картофеля. Урожай прошлого года также превышает показатели 2021 года. «В хозяйствах всех категорий за прошлый год произведено почти 210 тыс тонн молока, а также скота и птицы на убой в живом весе более 300 тыс тонн», – заключили в профильном комитете.