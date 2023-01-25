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НовостиОбщество25 января 2023 11:50

Сотрудник великолукского предприятия получил травму в результате падения коровы

Источник:kp.ru
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Несчастный случай произошел на предприятии в городе Великие Луки. Об этом сообщается в группе Государственной инспекции труда по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что организация занимается животноводством. «Работник <…> во время исполнения служебных обязанностей получил ушиб позвоночника, на него упала корова», — подчеркнули в сообщении. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, случай травм на производстве в регионе не первый. Ранее сообщалось, что в Псковской области тракторист получил травму глаза.