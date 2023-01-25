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НовостиОбщество25 января 2023 11:53

Около 400 видеокамер функционирует Псковской области по системе «Безопасный город»

Источник:kp.ru
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В Псковской области ведётся внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На данный момент в регионе установлено 399 камер видеонаблюдения. Из них 391 располагается в Пскове и 8 камер находятся на территории Великих Лук. С помощью записей с видеокамер, входящих в АПК «Безопасный город», сотрудники УМВД смогли раскрыть три преступления.

Ранее сообщалось, что ещё 50 видеокамер в Псковской области дополнят систему «Безопасный город».