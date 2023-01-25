Более двух с половиной тысяч детей родилось в Псковской области в 2022 году

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В прошлом году в Псковском перинатальном центре появились на свет более 2 800 младенцев. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Количество родившихся девочек составило — 1503 ребенка, мальчиков — 1348 младенца. «Медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям при наличии страхового медицинского полиса, а также экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно», — подчеркнули в сообщении.

Отметим, что в 2022 году роды были приняты у 2822 женщин. Роженицы поступали в перинатальный центр не только из Пскова, но и из 25 других мунипальных образований региона.

Псковский перинатальный клинический центр оказывает широкий спектр квалифицированной и специализированной амбулаторно-поликлинической и стационарной акушерско-гинекологической помощи в период беременности, во время родов и в послеродовом периоде. Кроме того, в медучреждении предоставляют услуги по планированию семьи и охране репродуктивного здоровья.