Псковские торговые центры не планируют размещать фермерские ларьки у своих зданий

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Представители крупных торговых центров Псковской области пока не готовы поддержать инициативу Минпромторга и разрешить размещать возле своих зданий нестационарные торговые точки для местных фермеров и мелких производителей. Об этом сообщила «Псковская правда».

С одной стороны представители ТЦ согласны, что такая торговля может привлечь новых покупателей и в торговый центр, однако с другой стороны возникает и много вопросов по организации мест.

Во-первых, мечта должны быть эстетичными, во-вторых, кто-то должен следить за чистотой вокруг, в-третьих, владьцы торговых центров опасаются, что товар у местных производителей будет конкурировать с тем, который продаётся внутри центра.

Также существует мнение, что сами фермеры и мелкие производители пока неготовы к тому, чтобы открыть постоянную точку продажи своей продукции. И даже если торговая площадка появится, то функционировать она будет только в выходной день.