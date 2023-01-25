Маршрут псковского автобуса №51 планируют продлить

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Автобусный маршрут № 51 продлят до улицы Звёздной в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«На время ремонта Троицкого моста через микрорайон проходил автобус № 51, который после открытия моста вернулся к старой схеме движения. От жителей стало поступать большое количество обращений наладить транспортное сообщение, поэтому было принято решение разработать новый и удобный маршрут», — подчеркнули в комитете.

Теперь автобус будет следовать по маршруту: 3-я поликлиника (улица Инженерная), далее по улицам Инженерной, Алтаева, Новосёлов, Звездной, Текстильной, Алтаева к 3-й поликлинике и в обратном направлении в Овсище.