Студент ПсковГУ встретился с Владимиром Путиным

Студент Псковского государственного университета на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Студент Псковского государственного университета Денис Долгов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Telegram-канале вуза.

Денис предложил создать на базе ПсковГУ «Зимнюю инженерную школу». Мероприятие может быть организовано на базе псковского вуза при сотрудничестве с белорусскими партнерами.

Президент одобрил инициативу. «Попробую завтра-послезавтра переговорить с Александром Григорьевичем Лукашенко [президентом Республики Беларусь. - Прим. ред.], я уверен, что он тоже поддержит», — пообещал Владимир Путин.