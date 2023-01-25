Около 500 псковских домовладений подключат к газу

.

В областном Собрании депутатов прошло совещание по вопросу подключения домовладений в деревнях Федоровщина, Неелово-1, Селище, Логозовичи и Задорожье Логозовской волости Псковского района к газу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По данным «Газпром межрегионгаз Псков», на данный момент подключение осуществляется к сетям основного абонента.

«С собственником построенных газопроводов достигнута договоренность о подключении домовладений. При этом для обеспечения технической возможности подключения в полном объеме с учетом перспективного жилого строительства мы создадим новые сети газораспределения и установим пункты редуцирования газа», - пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Для газификации около 500 домовладений в деревнях необходимо будет построить более 3 километра распределительных сетей.