Почти 200 многоэтажек планируют отремонтировать в Псковской области в текущем году

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Порядка 190 многоквартирных жилых домов планируют отремонтировать в Псковской области в 2023 году. Об этом исполняющий обязанности генерального директора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов заявил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь», сегодня, 25 января.

Гость студии подчеркнул, что планируется привести в нормативное состояние 240 конструктивных элементов в 188 многоквартирных домах региона. «В настоящее время у нас фактически уже на 100% разработана проектная документация», – заявил Андрей Анисимов. По словам спикера, на данный момент региональный оператор занимается проверкой проектной документации.

После завершения проверки начнется электронный аукцион на проведение строительно-монтажных работ. Андрей Анисимов также отметил, что на замену лифтового оборудования в жилых домах заключены все контракты. «Уже сейчас ведется работа», – пояснил спикер.