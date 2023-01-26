Псковский губернатор посетил площадки ПсковГУ в День студента

Михаил Ведерников вручил лучшим студентам благодарственные письма

На интерактивных молодёжных площадках Псковского государственного университета побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День студента, 25 января, сообщает корреспондент ПАИ.

Глава региона посетил кулинарный баттл, который состоялся в столовой псковского вуза. В нём участвовали пять команд: представители творческих объединений, профкома вуза и волонтёры. Они постарались приготовить три блюда из ограниченного набора продуктов. Кроме того, губернатор поучаствовал в заседании штаба отряда Юнармии, там были представлены логотип и концепция объединения. Также, глава региона не оставил без внимания мастер-класс по развитию soft-skills. Михаил Ведерников даже поделился своим управленческим опытом с ребятами.

Помимо этого, восемь ребят из образовательный организаций среднего и высшего образования Псковской области были награждены благодарственными письмами из рук главы региона. Среди награжденных: две студентки ПсковГУ Екатерина Исакова и Анастасия Конева. «Вы активно участвуете в общественной жизни Псковской области, в спортивных, патриотических, добровольческих, волонтерских инициативах. Это очень важно. Чем больше студент во время учебы занят дополнительными активностями, тем более неординарны его решения - это в жизни обязательно пригодится», - приводит слова Михаила Ведерникова пресс-служба вуза.