Псковские экономический комитет одобрил расширение списка получателей льгот по транспортному налогу

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Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию в 0оже заседания рассмотрел четыре вопроса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Единогласную поддержку депутатов получил проект, направленный на поддержку участников спецоперации на Украине. Таким образом, поступило предложение освободить от уплаты транспортного налога военнослужащих Федеральной службы безопасности и сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Ранее такая льгота в регионе касалась только: контрактников и мобилизованных граждан, участвующих в спецоперации.

Члены комитета решили, что расширение перечня получателей льгот по транспортному налогу справедливо, и поддержали законопроект. Необходимость проведения изменений в областном бюджете будет определена позднее, когда будет известно наполнение собственной доходной базы региона.

Два следующих вопроса касались компенсации транспортных и представительских расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий в округе. Так, максимальную сумму предлагалось увеличить с 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Компенсация будет выплачиваться только для депутатов, работающих на непостоянной профессиональной основе. Комитет согласовал предложенные изменения.

В результате депутаты рекомендовали к принятию план нормотворческой работы Собрания на первое полугодие. Председатель комитета Андрей Козлов уточнил, что в случае появления новых законодательных инициатив в утверждённый план можно внести необходимые дополнения.