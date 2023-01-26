Детскую площадку в Финском парке Пскова планируют обновить в текущем году

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Излюбленное место для семейных прогулок в Финском парке планируют полностью обновить в этом году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что тауие изменения стали возможны при поддержке Губернатора Псковской области. Теперь на месте старого комплекса будет установлена новая детская площадка, поделенная на зоны для детей разных возрастов.

«Для ребят постарше поставим большой игровой комплекс, качели и сделаем спортивную зону. Для малышей - игровой и гимнастический комплексы поменьше, качели, качалки и песочный дворик»,— поделился планами Борис Елкин. Кроме того, на обеих частях комплекса будут установлены лавочки и урны, в планах также положить и травмобезопасного прорезиненного покрытия.

«Отдельно поработали с цветом. Цветовая гамма будет спокойной и гармонично», — поделились глава Пскова. Он также сообщил, что срок установки нового игрового комплекса: до конца мая. «Но подрядчик начнет монтаж, как только позволит погода. Элементы существующей площадки, пригодные для использования, перенесем в другое место»,— уточнил Борис Елкин.