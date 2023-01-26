Псковичи активно интересуются работой в сфере строительства

.

В январе жители Псковской области, ищущие работу в сфере строительства и недвижимости, представили на 30% больше резюме, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает портал hh.ru.

В вот работодатели, напротив, стали реже искать работников-строителей и сокращать спрос: -5,6% вакансий за текущий месяц в сравнении с прошлогодними показателями. Несмотря на активный спрос соискателей, уровень конкуренции среди жителей Псковской области по-прежнему низкий: на одно рабочее место в среднем претендует 1 человек, что кратно ниже нормы по рынку труда (5-6 человек на вакансию). Из этого следует, что работодатели, которые ищут работников, всё еще испытывают нехватку кадров, кандидатов просто не хватает.

Более серьезный кадровый дефицит работодатели в строительной сфере испытывают относительно представителей рабочих строительных специальностей (сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков). Отметим, что важным итогом 2022 года стал быстрый прирост числа вакансий на протяжении года в сфере установки и сервисного обслуживания оборудования (+60% среднегодовой показатель прироста), в области строительства и продажи/покупки недвижимости (+49%), в сфере добычи сырья (+33%), а также в области рабочего персонала (+25%). Наименее вероятно, что сохранятся аналогичные темпы прироста спроса на персонал в добыче сырья. Однако, спрос по обслуживанию оборудования будет расти в 2023 году в условиях ограничений поставок, увеличения сроков эксплуатации и нагрузки на текущие производственные мощности.

«Что касается окладов сотрудников в 2023 году, в 41% компаний их намерены увеличить, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились», — сообщили на портале hh.ru. Однако сейчас средняя зарплата в строительном секторе Псковской области составляет 49 000 рублей, это на 10% выше средней зарплаты в области.

«Соискатели при этом запрашивают жалование немного ниже: 46 000 рублей. В ретроспективе зарплаты у строителей Псковской области за два года снизились на 5 500 рублей, а запросы строителей выросли: +5 300 рублей», — поделилась руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.