Кафе-столовая появится на псковском стадионе «Машиностроитель»

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С 1 февраля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть новую кафе-столовую. Об этом «Псковской правде» сообщила его директор Ольга Черкасова.

По её словам, открытием точки питания занимается сам стадион, а не арендатор. На сегодняшний день зал и кухня столовой уже полностью оборудованы и подготовлены. Приготовлением пищи для посетителей будут заниматься там же. Кафе будет рассчитано на 60 посадочных мест. Посетители кафе смогут не только позавтракать, по и полноценно пообедать или поужинать.

«Планируется, что там будут завтракать жители гостиницы. Вокруг стадиона есть учреждения, сотрудники которых могли бы у нас обедать», – уточнила Ольга Черкасова. По её словам, средний чек за обед планируют сделать около 180 рублей, не дороже.

Кроме того, Ольга Черкасова сообщила, что на ужин можно будет не только отведать какие-то блюда, но и приобрести булочки, и пирожки. Связано это с тем, что по вечерам на стадион в спортивные секции приезжают дети с родителями. «Они едут сразу после работы и могли бы у нас попить чай или кофе с выпечкой, перекусить. При этом кафе расположено на втором этаже и родители, которые, например, привезли ребенка на тренировку по футболу, смогут через панорамные окна наблюдать за ним», – поделилась директор «Машиностроителя».

Помимо этого, Ольга Черкасова также подчеркнула, что на стадионе в течение года планируется много различных спортивных соревнований. Ожидается, что и участники и зрители также заглянут в кафе. Она отметила, что на «Машиностроитель» в группу здоровья ходят пожилые люди, они также заходят зайти на чаепитие в столовую. «У нас очень хорошая логистика, большая парковка. И кашки в меню будут, и супы, и горячие блюда, и гарниры», – заключила руководитель стадиона.