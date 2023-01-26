Госпитализированы двое детей после ДТП в Палкинском районе

Двое детей госпитализированы в медицинское учреждение в результате ДТП в Палкинском районе

Двое детей госпитализированы в медицинское учреждение в результате ДТП в Палкинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На 309-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло столкновение автомобиля Land Rover, под управлением 31-летней гражданки Белоруссии, управляя автомобилем Land Rover с автомобилем Fiat Ducato, который, в свою очередь, выполнял поворот в деревню Вернявино. Двое детей семи и пяти лет из автомобиля Land Rover были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение.

На место прибыли бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.