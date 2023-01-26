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НовостиОбщество26 января 2023 9:07

Седьмая сессия Псковской гордумы состоится 27 января

Источник:kp.ru
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Очередная, 7-я сессия Псковской городской Думы пройдёт 27 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПГД.

Сессия состоится в 10:00 по адресу площадь Победы, дом 1, в городском культурном центре. На повестке дня находятся девять вопросов: о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2023 года, об изменении размера платы за содержание жилого помещения.

Прямая трансляция будет доступна в официальном Telegram-канале Псковской городской Думы.