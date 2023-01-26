Псковский губернатор проконтролировал строительство дома на Петровской, 4б

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с дольщиками посетил строительную площадку многоквартирного дома №4б по улице Петровской в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с дольщиками посетил строительную площадку многоквартирного дома №4б по улице Петровской в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона осмотрел многоквартирный дом снаружи, а также прошелся по этажам, оценил состояние жилых помещений и качество вновь выполняемых работ с учетом затянувшегося строительства.

Во время осмотра объекта одна из дольщиц поинтересовалась, не появится ли плесень в помещениях при последующей эксплуатации квартир. Председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок уточнил, что перед отделкой дом просушат и тщательным образом обследуют. «При производстве строительных работ будут соблюдены соответствующие технологии», – пояснил он.

По результатам выезда глава региона заверил, что завершающий этап строительства жилого дома будет идти под пристальным контролем дольщиков, профильных испольных органов региона и Управления капитального строительства Псковской области. «Мне коллеги еженедельно докладывают, по этому вопросу я держу руку на пульсе», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, пятиэтажный дом на улице Петровской, 4б в Пскове должны были сдать в августе 2019 года, однако из-за нехватки финансовых средств у застройщика сроки сдачи объекта затянулись. Несмотря на это, основной объем строительных работ уже выполнен: установлены оконные заполнения, дом подведен под крышу, частично проведены инженерные сети и выполнена черновая внутренняя отделка.

В конце 2022 года для завершения строительства был заключен договор с новым подрядчиком, а затем утвержден и план работ. Согласно графику подрядчик на прошлой неделе зашел на площадку и приступил к работам. «Начато обустройство входных групп в коммерческие помещения, ведется монтаж фундаментов, устанавливается новая опалубка взамен пришедшей в негодность. Одновременно делаются отливы на окнах, идет подготовка к сварочным и прочим работам. Параллельно вносятся коррективы в проект», – сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.