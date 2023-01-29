Ведутся поиски пропавшего по время поездки в Псков мужчину

Фото: поисковый отряд «След»

Поисковики из великолукского отряда «След» ведут поиски пропавшего гражданина. Об этом организация сообщила в посте в соцсети «ВКонтакте».

Разыскивается Максим Журавлев 1987 года рождения. С 24 января 2023 о местоположении мужчины ничего не известно.

По имеющейся информации, он должен был выехать из Великих Лук (улица Дьяконова, дом 1) во Псков, предположительно воспользовавшись услугами такси. Отметим, что пропавший не является жителем Великих Лук.

Из особых примет: военная одежда, на голове ирокез и татуировки, на теле также есть «вагнеровские» татуировки. Всех, обладающих какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: +7-911-376-76-76 или 8-953-246-90-33.