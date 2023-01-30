Всероссийская школа-конференция по иммунологии стартовала в Псковской области

Фото: газета «Пушкинский край»

В воскресенье, 29 января, в Пушкинских Горах открылась XIII Всероссийская школа-конференция по клинической иммунологии «Иммунология для врачей». Темой этого года стала инфекционная иммунология. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В Псковскую область съехались специалисты в сфере здравоохранения и научной медицины со всей России. Кроме того, конференция признана международной, так как в ней участвуют и специалисты из Киргизии.

Открытие мероприятия началось с приветственного слова первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, а также руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Елены Припутенко. Также к собравшимся от лица руководителя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области обратилась Марины Гаращенко. Поприветствовал участников на Пушкиногорской земле и директор Пушкинского заповедника Георгий Васильевич.

В рамках школы-конференции, которая будет проходить с 29 января по 4 февраля, будут организованы лекции. Их будут вести специалисты ведущих исследовательских медицинских институтов, академий и университетов, всероссийских центров здоровья и других профессиональных и научных учреждений. Предполагается, что перед участниками выступят более 30 лекторов. Помимо этого, запланированы также выступления нескольких десятков докладчиков.

Организовали такое масштабное мероприятие Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга и правительство Псковской области. Организационным комитетом руководят академик РАН (Екатеринбург) Валерий Черешнев и академик РАН (Санкт-Петербург) Арег Тотолян.

«Последние три года конференция посвящена именно инфекционной иммунологии. В этом году здесь собрались специалисты из 15 регионов России и коллеги из Киргизии. Сегодня, например, будет важная лекция об иммунологических аспектах COVID-19. Все лекции, которые будут прочитаны на конференции, имеют прикладной, практический характер. А после работы, конечно, посетим и усадьбы Пушкинского заповедника», — поделился Арег Тотолян.