Перевозку 20 тонн соевого белка пресекли на псковской таможне

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора

Кормовая добавка из Сербии была остановлена на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Сотрудники таможни обнаружили несколько нарушений во время проведения ветеринарного контроля 20 тонн концентрата соевого белка. Отмечается, что товар предназначался для московской компании.

В ходе исследований было установлено несоответствие информации о номере предприятия-изготовителя, заявленной в разрешении Россельхознадзора на ввоз, сведениям ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза корма для животных. Кроме того, на упаковке и этикетках товара не было информации о маркировке, заявленной в ветсертификате страны-экспортера.

Помимо этого, предварительное уведомление, предусмотренное указанием Россельхознадзора, о поступлении продукции на территорию ЕЭАС, госветслужба Сербии не предоставила. Ввоз товара на таможенную территорию ЕАЭС был запрещен, а партия продукции вернулась на сопредельную территорию.