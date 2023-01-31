Псковичам рассказали об этапах проведения диспансеризации

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Жителям Псковской области рассказали какие этапы диспансеризации необходимо пройти и где это можно сделать. Об этом сообщили в сообществе ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».

Сначала проводится первый этап диспансеризации. Во время этого медицинские манипуляции проводятся в кабинете или отделении медицинской профилактики (доврачебный кабинет). Там пациент проходит анкетирование, антропометрию (измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела). Далее у участников диспансеризации измеряют артериальное и внутриглазное давление (при первом прохождении, от 40 лет 1 раз в год). После чего, пациентам выдаётся направлений на исследования.

После всего вышеперечисленного определяется уровень глюкозы и общего холестерина в крови, делается общий анализ крови, определяется сердечно-сосудистый риск, определяется ПСА в крови (у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет), проводится флюорография (рентгенография) лёгких, ЭКГ, маммография (женщинам с 40 до 75 лет -1 раз в 2 года). Также пациентов ждёт осмотр фельдшером или врачом акушером-гинекологом (женщины), берётся анализ на онкоцитологию с шейки матки (женщинам, от 18 до 64 лет, 1 раз в 3 года), анализ кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет -1 раз в 2 года), эзофагогастродуоденоскопия (в 45 лет).

Затем проводится приём (осмотр) врачом-терапевтом. Устанавливается диагноз, определяется группы здоровья и диспансерного наблюдения, проводится краткое профилактическое консультирование. Также пациент узнает медицинские показания для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.

Затем следует второй этап диспансеризации. По итогам первого этапа проводится углубленное профильное консультирование, сдача более подробных анализов (рентгенография лёгких или компьютерная томография лёгких, колоноскопия, ректороманоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, спирометрия, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий) и направление к профильным специалистам (невролог, оториноларинголог, хирург, уролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, осмотр врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации).

«Цель диспансеризации — ранее выявление хронических заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности. Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет их лечение», — уточнила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По всем вопросам касательно диспансеризации можно обращаться в колл-центр поликлиники по телефону: 299-028 или в соцсети медучреждения.