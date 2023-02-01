Псковичам сообщили о подорожании услуг такси

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По России услуги такси подорожают на 10-20 %. Такую информацию сообщает ПАИ со ссылкой на главу общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.

Однако, по её словам, это произойдёт не одномоментно. Увеличение платы за услуги такси будут расти постепенно в течение года. Отмечается, что изменение тарифов преимущественно связано с ростом цен на запчасти и новые автомобили. Кроме того, увеличились расходы и на страховку.

Отметим, что о росте цен на такси еще в ноябре прошлого года заявляло «Яндекс.Такси». Однако псковские операторы о повышении цен отзываются совсем иначе. «Мы же понимаем, что у людей тоже финансовое положение сейчас не очень хорошее», - пояснил директор одной из местных служб такси. Однако службы такси Пскова не исключают роста цен в ближайшем будущем, так как удорожание обслуживания автомобиля и рост цен на запчасти действительно происходит.