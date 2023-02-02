В великолукской поликлинике появилась новая система записи к врачу

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Новая система записи на приём к врачу появилась в городской поликлинике № 1 в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Теперь пациенты смогут самостоятельно записаться через электронные автоматы. В том случае, если гражданам сложно разобраться с новой системой, в поликлинике появились специальные администраторы. В медучреждении также рассказали о других нововведениях. Так, например, в больнице открылся кабинет врача общей практики и прошло брендирование первичного звена.

По словам заместителя главврача по первичной медико-санитарной помощи Аркадия Волкова, больница полностью прошла брендирование. «Запись через «Госуслуги» также модернизировали и сделали более доступной: появились листы ожидания для записи к специалистам, на приём к которым попасть проблематично», — подчеркнули в газете. В рамках брендирования в скором времени в поликлинике также расставят информационные стенды с необходимой актуальной информацией.

«Брендирование, которое проходит в рамках нацпроекта, предусматривает собой удобную навигацию по поликлинике. Была проведена очень большая работа, и у нас полностью отработана поэтажная навигация. Помимо этого, в поликлинике был создан отдел связей с общественностью, куда поступают все обращения пациентов», — заявил главврач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин.