Маскировочные тенты шьют в колонии строгого режима в Серёдке

Маскировочные тенты, предназначенные для нужд военнослужащих в зоне спецоперации на Украине, шьют в колонии строгого режима в Серёдке. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ведомстве от меча, что пошив изделий выполняется вручную. Тень представляет собой полотно размером полтора на полтора метра с расположенными по периметру петлями, которые позволяют соединять тенты между собой. Изделие адаптировано под погодные условия и имеет первый, нижний, слой, фольгированную основу и второй, верхний, по цветовой гамме напоминающий загрязненный снежный покров.

Первый отшитый образец полностью удовлетворил запросы заказчика по качеству, поэтому псковская колония в скором времени пошьет более 1,5 тысячи тентов. К этому делу привлечены 17 осужденных.