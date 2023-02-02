Акция в поддержку вооружённых сил России стартовала в Псковской области

.

Акция «Нашим героям 23 февраля с Любовью» стартовала в Псковской области. Мероприятие направлено на оказание поддержки Вооруженным Силам Российской Федерации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре Псковской области.

«Сейчас тысячи российских военнослужащих и мобилизованных находятся в зоне ведения специальной военной операции. Все они оказались вне дома, вдалеке от близких и друзей. В таких обстоятельствах даже самые сильные люди находятся в состоянии стресса и растерянности, и поэтому любая поддержка и внимание со стороны соотечественников важны для каждого»,— поделились в организации.

Отмечается, что любой желающий может принести и отправить военнослужащим сладкие подарки, тёплые вещи и письма со словами искренней поддержки. В качестве подарков можно приносить следующие товары:печенье, вафли, рулеты, шоколад (баунти,сникерс и тд), чай (в пакетиках), кофе 3-в-1, сахар-рафинад, супы быстрого приготовления, сгущённое молоко, арахис в небольших пачках, сигареты с фильтром, зажигалки. Отметим, что все продуктовые товары должны быть со сроком годности не менее 6-12 месяцев.

Собранные посылки можно приносить в Ресурсный Центр Добровольчества по адресу город Псков, улица Конная, дом 2.

В Альт по адресам:

—Улица Михайловская, дом 1;

— Улица Балтийская, дом 10а;

— Улица Владимирская, дом 7в.