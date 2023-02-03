Педагог из Великих Лук стала амбассадором Форума классных руководителей

.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова стала амбассадором Форума классных руководителей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в правительстве Псковской области.

Татьяна Рассолова преподаёт в школе №1 в Великих Луках. Она уже два раза побывала на форуме в качестве участника, а также принимала участие во многих других конкурсах. Кроме того, в этом году Татьяна Рассолова выступила в финале телешоу «Классная тема».

В 2023 году амбассадорами ФКР стали всего 23 преподавателя. Это очень активные и яркие классные руководители и кураторы групп СПО. Отметим, амбассадор решает важные задачи по популяризации форума среди педагогов. Каждый из них должен провести около 10 очных или онлайн-мероприятий. На них амбассадоры рассказывают о сообществе и помогают педагогам своего региона участвовать в проектах.

Напомним, что Форум классных руководителей проводится каждый год. В 2022 году в нем поучаствовали 1300 преподавателей из 89 регионов страны. Сообщество активно развивается, более 111 участников ежедневно обмениваются опытом, обсуждают нововведения в профессии, проводят прямые эфиры на актуальные темы и даже создают совместные проекты.