Российская актриса Татьяна Кравченко посетила Псково-Печерский монастырь

.

Перед началом гастролей в Пскове, утром 3 февраля, народная артистка России Татьяна Кравченко посетила Псково-Печерский монастырь. Актриса знакома каждому псковичу старшего поколения по ролям в «Ширли-мырли» и «Не валяй дурака…», но особая популярность к ней пришла после роли Валюхи в сериале «Сваты». О том, как актриса проводит время перед выходом на сцену псковского «Дома офицеров» 3 и 5 января, узнала «Комсомольская правда в Пскове».

День Татьяны Кравченко сегодня начался очень рано, сразу после ночного поезда в Псков. Актриса не пожелала отдыхать, несмотря на то, что вечером ей предстоит выступить перед полным залом «Дома офицеров». Звезда «Сватов» отправилась изучать достопримечательности Псковской области, где еще ни бывала не разу.

«Татьяна Эдуардовна неоднократно была в Псковской области на гастролях. Сложно сосчитать, сколько раз мы приезжали к вам в гости. Сегодня сразу же после ночного поезда она завезла вещи в гостиницу и сразу поехала в Псково-Печерский монастырь. Нужно отметить, что там она была впервые», – рассказал организатор гастролей.

Татьяна Кравченко пробыла в монастыре более часа, помолилась и отправилась на прогулку по территории обители.

Отметим, что на ближайшую постановку «Женихи» 3 февраля, где Татьяна Кравченко сыграет с Александром Панкратовым-Черным, псковичи выкупили все билеты.

«Вечером будет аншлаг. Билетов нет. По многочисленным просьбам зрителей, которые писали нам, назначен дополнительный спектакль на 5 февраля, на 17:00. Там билеты уже тоже скоро закончатся», – заключил организатор.