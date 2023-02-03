Псковичам рассказали о возможности сэкономить на отоплении

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Псковичам по итогам прошлого декабря пришли весьма внушительные счета за отопление, поэтому граждане ищут варианты, чтобы сэкономить. Об этом сообщает «Псковская правда».

Отмечается, что единственным реальным методом является установить общедомовое оборудование. Оно в автоматическом режиме регулирует температуру подаваемого теплоносителя, то есть снижает её в тёплую погоду и повышает в сильные морозы. Однако, как отметил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, в таком оборудовании тоже есть нюансы, когда без вмешательства человека просто не обойтись.

Он объяснил, что после морозов, когда приходит потепление, автоматика снижает температуру теплоносителя, но стены домов всё ещё продолжают отдавать холод. Как результат, в квартирах довольно прохладно.

Однако, использование оборудования действительно даёт экономию. Андрей Тарасов поделился, что по предварительным подсчётам, за весь отопительный сезон за квартиру в 70 квадратных метров нужно будет заплатить около 24 тысяч рублей. А если бы расчёт, как было ранее, проводился по нормативу, то сумма была бы выше и составила бы 28 тысяч рублей.