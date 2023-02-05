«Вы нас так тепло принимаете»: Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковичей за аншлаг

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В Пскове в конце минувшей недели состоялись два спектакля с участием знаменитых артистов Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравчено. Звёздные гости поблагодарили псковского зрителя за радушный прием, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Первый концерт в Пскове 3 февраля собрал аншлаг. По просьбам псковичей, организаторы тура решили повторить спектакль. Билеты и на него разлетелись буквально за сутки.

Фото: Павел Алексеев

«Псковичи наши дорогие!», – обратилась к горожанам Татьяна Кравченко. «Вы нас так тепло принимаете, а мы так любим тепло в эту холодную зиму. До встречи!», – заключил Александр Панкратов-Черный.

Псковичи отметили, что спектакли прошли на высшем уровне. Артисты привнесли массу позитива и после спектакля у всех остались только положительные эмоции.

Фото: Павел Алексеев

«Бесподобно! Мы будто посмотрели свой любимый комедийный сериал про сватов. Татьяна Эдуардовна и Александр Васильевич отыграли на ура. Кравченко веселила зал своим смехом на протяжении всего спектакля, ну уж очень он у неё искренний. Кстати, не часто встретишь в театральной постановке живой аккомпанемент, сыграли на баяне. Даже локальные шутки были, например про псковское небо», – рассказали «КП-Псков» зрители.

Напомним, Татьяна Кравченко после ночного поезда в Псков отправилась изучать Псковскую область. В феврале 2023 года впервые посетила Псково-Печерский монастырь.