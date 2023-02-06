Работодатели провели встречу со студентами великолукского медколледжа

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области.

1 и 2 февраля в Великолукском медицинском колледже прошли встречи с работодателями. На встречу со студентами выпускных групп пришёл заместитель главврача ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Илья Кутузов. Об этом сообщает в Telegram-канале комитет по здравоохранению Псковской области.

Заместитель главврача ответил на множественные вопросы студентов. Как правило, выпускники спрашивали о вакансиях, об обеспечении жильём, о заработной плате, поддержке молодых специалистов, наставничестве, о дополнительной специализации, о возможности получения высшего образования. Илья Кутузов подтвердил, что работа в городе и районах найдется для всех выпускников, однако всё будет зависеть от желания и мотивации выпускника добиться успеха в жизни и стать востребованным специалистом.

Кроме того, за счёт работодателя будущие специалисты смогут пройти профессиональную переподготовку. А 2 февраля на встречу к студентам прибыли медработники из ГБУЗ ПО «Псковский клинический перинатальный центр». Свои предложения студентам всех отделений, в том числе 14 выпускникам отделения «акушерское дело», рассказали главврач Николай Красиков, главная акушерка Любовь Иванова и старшая медицинская сестра отделения патологии новорождённых и недоношенных детей Елена Арсеева. Трое выпускников уже решили работать в центре, многие желают пройти в нём практику и позже решить вопрос с трудоустройством. Администрация центра предложила студентам выгодные условия.

В колледже стоит задача не просто в дальнейшем обеспечить выпускника работой, но и получить от него практическую отдачу. Именно поэтому сотрудничество колледжа и медорганизаций выгодно обеим сторонам. Однако, прежде всего оно является определяющим для студентов, увеличивая их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая возможность успешного трудоустройства после окончания учебного заведения.