Выдвижение кандидатов на пост главы Пустошкинского района продлили до 2 марта

.

Кандидатов на пост главы Пустошкинского района можно представить до 2 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Подать документы граждане смогут до 18:00 2 марта включительно. Кандидаты, решившие участвовать в досрочных выборах главы Пустошкинского района должны принести пакет документов в территориальную избирательную комиссию Пустошкинского района, которая находится в здании местной администрации. Адрес организации: город Пустошка, улица Революции, дом 39. График работы: с 9:00 до 18:00 в будни (перерыв: с 13:00 до 14:00), с 10:00 до 14:00 в выходные.А 2 марта документы можно предоставить с 9:00 до 18:00.

Всю дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (81142) 2-19-94. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области, на странице ТИК Пустошкинского района в разделе «Решения».