Псковские медработники приняли участие в Ярмарке вакансий в Санкт-Петербурге

Фото: Псковская областная клиническая больница

Сегодня, 6 февраля, представители Комитета по здравоохранению Псковской области и главврачи ведущих лечебных учреждений Псковской области приняли участие в Ярмарке вакансий. Сообщила Псковская областная клиническая больница в группе «ВКонтакте».

Ярмарке вакансий была организована Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И.П. Павлова. На мероприятии присутствовали студенты 5 и 6 курсов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов и ординаторы 1 и 2 года обучения.

Будущие молодые специалисты смогли пообщаться с представителями медорганизаций Псковской области о перспективах будущего трудоустройства. Особенный интерес у выпускников вызвала тема предоставления соцгарантий в больницах Псковской области. В частности, уровень оплаты труда, предоставление жилья и коммунальных льгот, возможность дальнейшего бесплатного обучения на курсах повышения квалификации. На вопросы молодежи, исчерпывающе ответил главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Сергеевич Панферов.