28 школьных классов закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ в Псковской области

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28 классов в 15 образовательных учреждения Псковской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Роспотребнадзоре.

Кроме школьников, по состоянию на 7 февраля, на карантин отправлены и обучающиеся детских садов. Всего на карантин ушли три группы в трех дошкольных учреждениях Псковской области.

Также комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий в связи с распространением распираторно-вирусных инфекций введен в двух группах среднего профессионального образования.