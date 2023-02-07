Здание великолукской администрации заметили в сериале на СТС

На фото то самое здание из сериала

6 февраля на телеканале СТС начался новый, шестой сезон популярного сериала «Ивановы-Ивановы». В конце первой серии (за все время вышло 104 эпизода) жители Великих Лук заметили объект, очень напоминающий здание городской Администрации.

По сюжету сериала, в нем герой, которого играл актер Борис Каморзин (Лев Константинович, Глава района) звонит герою Игоря Филипова (Виктор Сергеевич, Губернатор), чтобы доложить об успешно проведённой махинации.

Отметим, в предположительных кадрах с площади Ленина точно есть компьютерная графика. Так, например, над зданием на самом деле, не возвышается триколор. «Как вам фасад?» — таким вопросом задались жители Великих Лук в сообществе «Подслушано в Великих Луках» в соцсети «В контакте».

«Ну вот,здание нашей администрации для кино пригодилось», — иронично отметили в комментариях. Некоторые великолучане и вовсе не поверили, что такое может быть, и решили, что показалось. «Думал, что я ошибся, но нет», — написал подписчик сообщества.